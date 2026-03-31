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Surrealista atraco en Mijas: el camarero y los clientes del bar se ríen del ladrón pensando que era una broma y se va sin botín

Surrealista atraco en Mijas: el camarero y los clientes del bar se ríen del ladrón pensando que era una broma y se va sin botín

La Opinión

Surrealista atraco en Mijas: el camarero y los clientes del bar se ríen del ladrón pensando que era una broma y se va sin botín

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Un hombre con un casco de moto en la cabeza entra en un bar y saca un enorme machete mientras pide al camarero que le dé el dinero de la caja. En la mayoría de ocasiones, esta estampa acabaría con los clientes y el personal asustados entregando el dinero y sus pertenencias, pero no es lo que ocurrió en La Barraca de la Abuela de Mijas, donde los allí presentes pensaron que se trataba de una broma y acabaron frustrando el robo por sus propias risas. [Más información] Más información

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