Sara Fernández

Dos de los tres polluelos de la pareja de halcones de la Sagrada Familia rompen el cascarón

Ha salido del huevo ya dos de los tres polluelos (el tercero probablemente lo hayan hecho ya cuando lean esta buenanueva) que desde hace casi un mes ha estado incubando en una de las torres de la Sagrada Família pareja de halcones que habita en el templo. Bueno, de hecho, ha sido ella la que, como se ha visto en directo por Youtube, gracias a una pequeña cámara colocada en el nido, la que ha realizado esa labor de dar la correcta temperatura con su cuerpo a los huevos. De vez en cuando, cuando se reacomodaba, se los podía ver. Hasta que este fin de semana, por momentos ha podido ser contemplada la primera de las crías, que ha nacido como las de las los humanos, desvalida y torpe, pero que cuando crezca, de nuevo como nuestra especie, será un animal que se situará en la cima de su particular cadena trófica.