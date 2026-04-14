Sara Fernández

Este fue el momento en que se abrió la cápsula Orión a su llegada a la Tierra

El comandante de la misión Artemis II, el astronauta Reid Weiseman, reveló un video que muestra el momento exacto en el que miembros de la Marina de EE. UU. ayudan a los tripulantes de la cápsula Orión, procedente del espacio, a abrirla tras el exitoso amerizaje en el océano Pacífico, que les permitió volver sanos y salvos a la Tierra. "Jesse, Steve, Laddy y Vlad… ¡Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700.000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación", dijo Weiseman en un mensaje en X, adjunto al clip en el que se aprecia la evidente alegría de los astronautas tras regresar al planeta después de sobrevolar el lado oscuro de la Luna.