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La manifestación del 1 de Mayo en Málaga llama a mejorar los sueldos y la situación de la vivienda

La manifestación del 1 de Mayo en Málaga llama a mejorar los sueldos y la situación de la vivienda

Javier Vendrell Camacho

La manifestación del 1 de Mayo en Málaga llama a mejorar los sueldos y la situación de la vivienda

Javier Vendrell Camacho

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Vivienda y pérdida de riqueza de los trabajadores. Estos son los dos ejes que han marcado la manifestación del Primero de Mayo en Málaga, que se ha convertido en la principal convocatoria de los sindicatos a nivel nacional, que han traído a sus secretarios generales a la ciudad, así como a las ministras de Empleo e Inclusión Social, Yolanda Díaz y Elma Saíz, respectivamente.

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