Secciones

Es noticia
EDITORIAL: La oportunidad de LangosteiraEntrevista a Alfonso Rueda: "Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes"50 años de la marea negra del 'Urquiola'La avenida de Santa Cristina ya es de OleirosEl presidente del Dépor, en la grada con la afición en CádizEl último zapatero artesano de BetanzosLa panadería O Carballo, en Oleiros, cumple 75 añosLa 'república independiente' de Monelos
instagramlinkedin
La ministra de Sanidad comparece para explicar cómo está funcionando el desembarco del pasaje del MV Hondius en Tenerife

La ministra de Sanidad comparece para explicar cómo está funcionando el desembarco del pasaje del MV Hondius en Tenerife

Claudia Morín

La ministra de Sanidad comparece para explicar cómo está funcionando el desembarco del pasaje del MV Hondius en Tenerife

Claudia Morín

Granadilla de Abona
RRSS WhatsAppCopiar URL

Los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han resaltado que el mecanismo de desembarco de los pasajeros del 'MV Hondius' en Tenerife está funcionando "con toda normalidad".

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents