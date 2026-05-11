Secciones

Es noticia
EDITORIAL: La oportunidad de LangosteiraEntrevista a Alfonso Rueda: "Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes"50 años de la marea negra del 'Urquiola'La avenida de Santa Cristina ya es de OleirosEl presidente del Dépor, en la grada con la afición en CádizEl último zapatero artesano de BetanzosLa panadería O Carballo, en Oleiros, cumple 75 añosLa 'república independiente' de Monelos
instagramlinkedin

DIRECTO HANTAVIRUS | El 'MV Hondius' continúa en el puerto de Granadilla / Sara Fernández

DIRECTO HANTAVIRUS | El 'MV Hondius' continúa en el puerto de Granadilla

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco ha llegado a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros han sido evacuados a lo largo del domingo y el lunes hasta el aeropuerto para regresar, en avión, a sus países de origen. Los españoles harán cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid.

TEMAS

Tracking Pixel Contents