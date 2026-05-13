O proxecto «Escola en Camiño» fai entrega dos premios da súa quinta edición
«Conta a lenda que, en Bouzas, un cabaleiro foi casar e cando estaba a piques de celebrarse a voda, o seu cabalo meteuse na auga e parou diante dun barco, un barco do que se dicía que levaba os restos do Apóstolo. Cando o cabaleiro saíu da auga, apareceu vestido de cunchas, de cunchas de vieiras, un elemento moi relacionado co Camiño de Santiago». Foi a fábula coa que o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Carlos Botana, quixo darlle a benvida a todo o alumnado que se desprazou esta mañá até a cidade olívica procedente de distintos puntos de Galicia para asistir á entrega de galardóns dos V Premios «Escola en Camiño», outorgados por LA OPINIÓN A CORUÑA, Faro de Vigo e El Correo Gallego, en colaboración coa Consellería de Educación, un proxecto referente que desta vez contou coa participación de máis de 3.000 estudantes de preto dunha centena de centros educativos.