Sara Fernández

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Las impresionantes cifras que explican la visita del Papa a España

Entre el 6 y el 12 de junio León XIV recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias. Movilizará a más de 600.000 personas que ya se han inscrito para participar en los actos previstos. Solo la misa de Cibeles podría reunir a un millón y medio de fieles, mientras que as se espera que participen en la vigilia de jóvenes en Madrid. Más información