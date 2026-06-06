Javier Vendrell Camacho

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León XIV, en la vigilia: "Las redes muchas veces nos engañan; buscad siempre la verdad"

León XIV ha subrayado el valor del "silencio" para "reconocer la voz de Dios". "Cuando buscamos el silencio, decidimos qué no escuchar y de qué ruidos no dejarnos distraer. Al liberarnos del estruendo de mil voces, reconocemos que algunas engañan nuestros deseos", ha proclamado. Además, ha llamado a "buscar la verdad". "Las redes muchas veces nos engañan, nos cuentan mentiras, buscad siempre la verdad", ha señalado.