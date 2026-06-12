¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Extracto del poema leído por el joven senegalés Mbacke Ndiaye, en La Laguna
La Laguna
Extracto del poema leído por el joven senegalés Mbacke Ndiaye, en el acto de la Plaza del Cristo en La Laguna por la visita del papa León XIV.
Últimos vídeos
Visita del Papa a España
León XIV se despide de La Laguna entre elogios y pone rumbo a Santa Cruz de Tenerife
Visita del Papa a España
Multitudinaria acogida a León XIV en su paseo por La Laguna
Visita del Papa a España