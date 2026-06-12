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Extracto del poema leído por el joven senegalés Mbacke Ndiaye, en La Laguna

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Patricia Ginovés

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Extracto del poema leído por el joven senegalés Mbacke Ndiaye, en La Laguna

Patricia Ginovés

La Laguna
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Extracto del poema leído por el joven senegalés Mbacke Ndiaye, en el acto de la Plaza del Cristo en La Laguna por la visita del papa León XIV.

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