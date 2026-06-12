Patricia Ginovés

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Extracto del poema leído por el joven senegalés Mbacke Ndiaye, en La Laguna

Extracto del poema leído por el joven senegalés Mbacke Ndiaye, en el acto de la Plaza del Cristo en La Laguna por la visita del papa León XIV.