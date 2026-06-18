Pablo Hernández Gamarra

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Daniel Vázquez hace historia y rompe prejuicios desde la natación artística

De niño le dijeron que la natación artística «no era para chicos». Afincado en Vigo y a sus 47 años, Daniel Vázquez acaba de hacer historia ganando La Copa Galega Promoción en grupo acrobático máster con sus compañeras del C. N. Sincro Rías Baixas. Más allá del hito deportivo, la suya es una medalla de oro vencida al miedo y a los prejuicios. Más información