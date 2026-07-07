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Protesta de las trabajadoras de Inditex frente a su sede en A Coruña

Las trabajadoras de Inditex en A Coruña han protestado a las afueras de la sede de la empresa para reclamar sus condiciones laborales. La protesta ha ocurrido a la vez que se celebraba la junta de accionistas. Las dependientas de Galicia han mostrado su rechazo al nuevo convenio de la patronal ARTE en la que se encuentran las tiendas de Inditex. Una representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha comentado que no piden mejoras laborales, sino que se mantengan las condiciones que ya tienen y que con el convenio estatal empeorarían. Para mostrar su descontento las dependientas han llenado bolsas con billetes de 500 euros falsos y han puesto el nombre de cada una de las marcas del grupo textil. Desde el CIG advierten de que van a “seguir con las movilizaciones para que rectifiquen y acepten firman un acuerdo gallego”.