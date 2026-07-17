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Greenpeace pide a Sánchez que diga "no a las nucleares" con una pancarta en Madrid

La organización ecologista Greenpeace ha desplegado este viernes una gran pancarta en el Arco de la Victoria, del distrito madrileño de Moncloa, cerca de la sede de la Presidencia del Gobierno, con el mensaje 'Pedro, cumple tu palabra. Di no a las nucleares', sobre una foto del presidente Sánchez.Activistas de Greenpeace se han descolgado a primera hora de la mañana del monumento, de 49 metros de altura y situado en una de las principales vías de entrada a la capital, para colocar dos lonas un día después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalase la prórroga de actividad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta junio de 2030.La decisión sobre el cierre de esta instalación está ahora en manos del Gobierno, al que la organización ecologista ha recordado su compromiso con el cierre nuclear "con esta protesta pacífica" que pretende ser "una nota gigante en la nevera presidencial"