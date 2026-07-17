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Un torneo de lucha libre entre robots humanoides se estrena en China

Un torneo de lucha libre entre robots humanoides se estrena en China

PI STUDIO

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Un torneo de lucha libre entre robots humanoides se estrena en China

PI STUDIO

PI STUDIO
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Un torneo inaugural de lucha libre entre robots humanoides, bautizado como Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), debutó este jueves en la ciudad meridional china de Shenzhen con combates que incluyeron puñetazos y patadas altas y hasta un contendiente que siguió peleando tras perder la cabeza de un golpe.

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