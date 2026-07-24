Secciones

Es noticia
La aportación de Inditex para promoción y vuelosUn bulo en WhatsApp provoca el caos en BiciCoruñaRescate en la Torre de HérculesA Laracha, el gran polo del eclipse en la comarcaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin
El yate de Amancio Ortega ya surca las aguas de la ría de Aldán

El yate de Amancio Ortega ya surca las aguas de la ría de Aldán

Cedido

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El yate de Amancio Ortega ya surca las aguas de la ría de Aldán

Cedido

RRSS WhatsAppCopiar URL

El yate de Amancio Ortega ya surca las aguas de la ría de Aldán. Es su primera aparición este verano, pues no se veía desde que el pasado mes de mayo realizase su primera visita a Cangas. Entonces, el empresario fundador de Zara y del grupo Inditex disfrutó con su mujer Flora Pérez y un grupo de amigos de su primer fin de semana de navegación de la temporada por estas latitudes.

TEMAS

Tracking Pixel Contents