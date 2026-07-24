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El yate de Amancio Ortega ya surca las aguas de la ría de Aldán

El yate de Amancio Ortega ya surca las aguas de la ría de Aldán. Es su primera aparición este verano, pues no se veía desde que el pasado mes de mayo realizase su primera visita a Cangas. Entonces, el empresario fundador de Zara y del grupo Inditex disfrutó con su mujer Flora Pérez y un grupo de amigos de su primer fin de semana de navegación de la temporada por estas latitudes.