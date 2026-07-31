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Los vecinos de Ceuta denuncian estar “abandonados ante una invasión”
Tras la entrada masiva de inmigrantes de maneral ilegal en España, los vecinos de Ceuta están pasando unas horas complicadas. Muchos comercios no han subido la persiana este viernes y la gente tiene miedo a salir a la calle. Algunos ciudadanos denuncian estar “abandonados ante una invasión”. “Hemos tenido que cerrar porque parecía Jumanji. No sabes si te pueden hacer algo. Estamos asustados”, ha asegurado el trabajador de un negocio de la ciudad autónoma.