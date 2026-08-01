Redacción

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Pedro Sánchez y su familia llegan en el Falcon al Aeródromo Militar de Lanzarote para sus vacaciones de verano en La Mareta

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han llegado en el mediodía de este sábado, 1 de agosto, a Lanzarote para comenzar sus vacaciones de verano en la residencia de La Mareta, situada en la localidad turística de Costa Teguise.

El avión Falcon del Ejército del Aire y del Espacio en el que ha viajado el matrimonio ha aterrizado sobre las 13.10 horas (hora canaria) en el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote y desde la pista se ha desplazado hasta la zona de aparcamiento de aeronaves ubicada junto al Aeródromo Militar. Alrededor de media hora después ya estaban en La Mareta. Más información. Más información