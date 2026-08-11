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Rescatan a una orca de seis metros varada en una playa de Polonia

Rescatan a una orca de seis metros varada en una playa de Polonia

Lucía Feijoo Viera

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Rescatan a una orca de seis metros varada en una playa de Polonia

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Una orca de seis metros de largo queda atascada en la playa de Miedzyzdroje en Polonia. El animal estaba desorientado y necesitó la ayuda de los voluntarios del Servicio de Rescate Marítimo y de los especialistas de la patrulla azul polaca de WWF. La orca no se encontraba enganchada a ninguna red y en buen estado de salud, como pudieron constatar los rescatistas. Cada vez es más común ver a estos grandes animales entrar por el estrecho danés y vagar por el mar Báltico, pero estos mares son peligrosos para animales tan grandes, no solo por la profundidad sino también por la salinidad. Los equipos de voluntarios y rescatistas están muy atentos para salvar a estos preciosos animales.

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