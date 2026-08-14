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Así fue el traslado de los bienes del Monasterio de San Juan de la Peña por la amenaza del incendio de La Peña

Así fue el traslado de los bienes del Monasterio de San Juan de la Peña por la amenaza del incendio de La Peña

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Así fue el traslado de los bienes del Monasterio de San Juan de la Peña por la amenaza del incendio de La Peña

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El avance de las llamas del incendio forestal de La Peña (Huesca) ha obligado a los agentes para la Protección de la Naturaleza y técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón junto a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a poner a salvo bienes históricos de valor incalculable del Monasterio de San Juan de la Peña Más información

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