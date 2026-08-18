Jaime Galindo

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Vídeo | Bomberos franceses trabajan en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca)

Mathis, Eloïse y Juan Marco se apean de una autobomba con matrícula francesa, una de tantas que ha luchado contra el fuego durante la noche del domingo para proteger Santa Cruz de la Serós y los monasterios de San Juan de La Peña. "Venimos a ayudar a nuestros vecinos. El incendio está a las puertas de nuestro país y se nos ha solicitado ayuda, así que aquí estamos, voluntarios y profesionales, como vuestros bomberos lo harían por nosotros", dice Marco, al mando de uno de los retenes enviados por Francia para colaborar en la extinción del mayor incendio de la historia de Aragón. Más información