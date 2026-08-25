Secciones

Es noticia
Un lustro de cirugía robótica en el ChuacLa previa: Málaga - DeportivoLa ruta de los veleros internacionales hacia A CoruñaA Coruña revoluciona el control de dronesBono de alquiler social: solo 15 solicitudes en el áreaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin
Un tornado sorprende Pomas una localidad del sur de Francia

Un tornado sorprende Pomas una localidad del sur de Francia

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un tornado sorprende Pomas una localidad del sur de Francia

Sara Fernández

PI STUDIO

PI STUDIO
Añádenos en Google

Un tornado ha golpeado este lunes por la tarde el departamento francés de Aude, en Occitania, en plena alerta naranja por tormentas en el sur de Francia. El fenómeno se ha formado hacia las 17.20 horas sobre la comuna de Pomas, al sur de Carcassonne, y ha sido grabado desde varios puntos de la zona, entre Carcassonne y Limoux, con imágenes que muestran una columna en forma de embudo avanzando bajo una célula tormentosa. Más información

Tracking Pixel Contents