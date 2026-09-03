Secciones

Es noticia
El Chuac roza los 200 trasplantes tras duplicarse las donacionesPrimeras palabras de Marc Casadó como jugador del DéporEn pausa la rehabilitación de la Casa EscarizMaría Pita se llena en apoyo a CeutaLa nueva cara de la Real Academia Galega en A CoruñaNegociación laboral de Tranvías
instagramlinkedin
Asencio, absuelto del delito de revelación de secretos

Asencio, absuelto del delito de revelación de secretos

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Asencio, absuelto del delito de revelación de secretos

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio ha quedado absuelto del delito de revelación de secretos del que se le acusaba por haber mostrado a un amigo el vídeo sexual de una menor de edad grabado en el sur de Gran Canaria. "Reitero las disculpas y agradezco a las víctimas por haber aceptado mi perdón", manifestó el futbolista después de reconocer los hechos este jueves en el juicio.

Tracking Pixel Contents