"Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido en su busca, pero no la he encontrado". La nota la encontró Sergio, el hijo mayor de Juana. La firmaba el novio de su madre, Jesús. Fue la última pista que tuvieron de ella, fue el último contacto que tuvieron con él. El 22 de diciembre de 2003, domingo, Juana Canal desapareció en Madrid.