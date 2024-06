Tras el atropello, la vida de esta familia se detuvo por completo. Marcos ingresó entonces en la UCI del hospital de Castellón con un trastorno neurocognitivo mayor grave. De ahí fue derivado a Gijón, donde residían y a donde había solicitado el guardia civil su próximo traslado. “Fueron unos meses horribles; estaba en coma y no nos daban más solución que paliativos. Así que estuve buscando un centro de neurorehabilitación y di con este en Vigo, el Hospital Vithas. Llegamos aquí el 6 de octubre, y el 11 lo despertaron del coma. No sabía que había pasado, no recordaba nada de los últimos 20 años; tuvimos que contarle todo y empezar de cero: aprender a comer, a escribir, a hablar... A él le hicieron una traqueotomía y tiene una voz muy diferente, está en silla de ruedas y tiene poca movilidad todavía pero es el menor de nuestros problemas. Que siga vivo es un milagro; dimos con los especialistas que necesitaba”, cuenta María González desde el hall del hospital del barrio de Fátima, donde varias decenas de agentes de la Guardia Civil de Vigo lo esperaban.