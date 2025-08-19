La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de cometer dos robos con violencia e intimidación en el interior de un supermercado en Santa Pola, Alicante. Durante el atraco el detenido se abalanzó sobre una clienta que estaba esperando su turno para pagar en caja y le arrancó con violencia un cordón y un colgante de oro, provocándole lesiones. Gracias a la colaboración ciudadana fue identificado y localizado en una vivienda abandonada. El atracador, que ya contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio, ha ingresado en prisión provisional comunicada sin fianza. Parte de la ropa utilizada y el arma empleada en el atraco, fueron halladas por un senderista en la sierra de Santa Pola mientras las joyas fueron recuperadas en un establecimiento de compra-venta de oro.