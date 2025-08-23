Un fugitivo se había escondido en Mallorca mientras era buscado por las autoridades luxemburguesas y suizas por fingir una falsa incapacidad laboral. Agentes de la Policía Nacional, en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) le han arrestado por presuntos delitos de estafa, contra el patrimonio y falsedad documental. El montante ascendería a unos 90.000 euros en el primer país y en torno a un millón de francos suizos en el segundo.