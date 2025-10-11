R. V.

La Guardia Civil desmantela en Ordes un «criadero de los horrores»: más de 200 animales muertos y desnutridos

La Guardia Civil de A Coruña ha desmantelado lo que podría calificarse como el "criadero de los horrores". El contenido del comunicado de la benemérita da una idea de la dureza del escenario que se encontraron sus agentes al acceder a la parte trasera del almacén de un local en Mesón do Vento (Ordes). En total localizaron 250 cadáveres de animales (la mayoría de perros) y otros 171 en grave estado de riesgo vital (además de perros, había chinchillas, caballos enanos, gallinas y otras aves). Hay un detenido en esta operación desarrollado por el Seprona y cuya investigación partió de una primera inspección llevada a cabo por la patrulla Fiscal y de Fronteras de Noia.