Lucía Feijoo Viera

Cae una cabina de aseo portátil sobre el Puente del Centenario en Sevilla mientras circulan vehículos

La dirección de las obras del Puente del Centenario de Sevilla está investigando la caída de una cabina con un aseo portátil sobre la calzada, un suceso sin heridos que ha sido grabado por un ciudadano y que ha tenido gran repercusión en las redes sociales. Desde la dirección de la obra se están recabando todos los informes de las empresas y personas implicadas para depurar las responsabilidades que procedan, según han informado a EFE fuentes de la investigación.