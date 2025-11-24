Sara Fernández

Un asesino, conocidos narcos y violadores: la Policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más buscados en España

La Policía Nacional solicita de nuevo la colaboración ciudadana para detener a los diez fugitivos más buscados en España, todos ellos reclamados por delitos graves y entre los que figuran un asesino, agresores sexuales, narcotraficantes relevantes, ladrones o individuos reclamados por trata de seres humanos. Más información