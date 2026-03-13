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Detenido un hombre tras secuestrar a un taxista en Madrid

Un hombre de 34 años ha sido detenido después de obligar a un taxista a punta de pistola a circular sin rumbo en Madrid. El taxista fue finalmente liberado en Villoruebo, donde agentes de la Guardia Civil lo localizaron dentro del vehículo, ileso pero en estado de shock. El detenido se había atrincherado en una vivienda. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del suceso. Más información