Secciones

Es noticia
El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a SantiagoCambios en el tráfico por el acceso a la futura intermodalPrimer día sin aglomeraciones en Alvedro con el cierre de LavacollaLas víctimas de las carreteras: «Solo se aprende a vivir de nuevo»Miguel Pérez Fontán estrena el sillón de Nefrología en la Real Academia de Medicina y Cirugía de GaliciaLa pastelera que elabora tartas artesanales para ZaraH&M ficha en Inditex al gallego Diego TeijeiroLos dueños del Fu abrirán un buffet libre
instagramlinkedin
Un menor de 17 años muere tras ser apuñalado por la espalda por otro joven desde un patinete en Madrid

Un menor de 17 años muere tras ser apuñalado por la espalda por otro joven desde un patinete en Madrid

Lucía Feijoo Viera

Un menor de 17 años muere tras ser apuñalado por la espalda por otro joven desde un patinete en Madrid

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

Un menor de 17 años ha muerto tras ser apuñalado por otro joven desde un patinete en Puente de Vallecas (Madrid), según ha informado este viernes la Policía Nacional. Los hechos han ocurrido alrededor de las 15:00 horas en la calle Vizconde de Arlesson, junto a la estación de cercanías de Entrevías, donde el joven, que iba acompañado de su novia, ha sido atacado y ha recibido dos puñaladas por la espalda. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents