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Los TEDAX de la Policía Nacional detonan un maletín que obligó a desalojar el centro de Pamplona

Los TEDAX de la Policía Nacional detonan un maletín que obligó a desalojar el centro de Pamplona

Javier Vendrell Camacho

Los TEDAX de la Policía Nacional detonan un maletín que obligó a desalojar el centro de Pamplona

Javier Vendrell Camacho

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La unidad de los TEDAX de la Policía Nacional ha detonado, sin mayores incidencias en su contenido, un maletín que se había quedado olvidado en una parada de autobús en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno de Navarra, cuya detección ha activado un protocolo por el que se ha desalojado la zona.

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