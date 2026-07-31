Secciones

Es noticia
La cuarta ronda esperaIndra construirá en As PontesLa mudanza de los FrancoHabla la hija de Pepín de la LejíaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin
Los bomberos luchan contra una reactivación del incendio en el Embalse de San Juan

Los bomberos luchan contra una reactivación del incendio en el Embalse de San Juan

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Los bomberos luchan contra una reactivación del incendio en el Embalse de San Juan

PI STUDIO

PI STUDIO
Añádenos en Google

Los bomberos trabajan para frenar a tiempo la reproducción de un incendio en el Embalse de San Juan. Este mismo viernes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había insistido en que la situación en la zona es "verdaderamente peligrosa" en el marco del incendio forestal de la Sierra Oeste, y ha recordado que está prohibido acceder a la zona durante los próximos días.

TEMAS

Tracking Pixel Contents