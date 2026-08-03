Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un incendio provoca el colapso de un tejado en Chamberí y obliga a desalojar a 15 vecinos

Un incendio declarado durante la noche del domingo en la última planta de un edificio de siete alturas del distrito madrileño de Chamberí obligó a desalojar a 15 vecinos y a un perro, además de provocar el colapso de la estructura de madera del tejado, según informó Emergencias Madrid. El fuego se originó en el número 52 de la calle García de Paredes y evolucionó con gran rapidez y virulencia, hasta el punto de que las llamas salieron por las ventanas y rompieron por dos de las fachadas del inmueble. La propagación alcanzó posteriormente la cubierta inclinada del edificio, cuya estructura de madera terminó derrumbándose sobre sí misma.