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El detenido por el atropello mortal de Bertamiráns viajó desde Lugo para enfrentarse con la víctima

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RAC

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El detenido por el atropello mortal de Bertamiráns viajó desde Lugo para enfrentarse con la víctima

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La investigación del atropello intencionado ocurrido en la madrugada del miércoles en Bertamiráns permite reconstruir con mayor precisión las horas previas y el momento en el que se produjo el suceso. La Guardia Civil sostiene que el detenido, un vecino de Lugo, se desplazó expresamente desde esa ciudad hasta Ames para encontrarse con la víctima después de un desacuerdo entre ambos. Más información

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