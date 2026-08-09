Lucía Feijoo Viera

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Así asaltaba comercios una banda en Tenerife: ocho detenidos y 34 delitos esclarecidos

La Guardia Civil, ha detenido a ocho personas pertenecientes a una organización criminal considerada la más activa de la isla de Tenerife dedicada a cometer robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales. A los detenidos se les atribuyen 34 hechos delictivos que incluyen robos con violencia e intimidación, robos con fuerza y sustracción de vehículos a motor. En la operación se han realizado cuatro registros domiciliarios, en los que fueron localizados numerosos efectos procedentes de los robos investigados, entre los que destacan joyas y tabaco, una placa identificativa de policía local, un arma simulada tipo subfusil, puños americanos, varios dispositivos táser, mazas, y llaves de vehículos de alquiler. A raíz de detectar los agentes un incremento de asaltos a estaciones de servicios, restaurantes y establecimientos comerciales de diferentes municipios de la Isla de Tenerife, se dio comienzo a la investigación. Estos hechos generaron una gran alarma social entre empresarios y comerciantes por la agresividad de los asaltantes. Tras cuatro meses de intensas investigaciones, se identificó a ocho integrantes del grupo y se pudo conocer su estructura interna y documentar su actividad delictiva.