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Rescate frente a las costas de Estaca de Bares de los tripulantes de un palangrero incendiado

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Gardacostas de Galicia

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Rescate frente a las costas de Estaca de Bares de los tripulantes de un palangrero incendiado

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Tres tripulantes rescatados tras incendiarse un palangrero de Muxía frente a Estaca de Bares. El pesquero «Corvo», de casi 25 metros de eslora, registró el fuego anoche a unas ocho millas de Estaca de Bares. Los marineros saltaron a la balsa salvavidas y fueron auxiliados por el arrastrero «Río Xunco», de Burela, antes de ser evacuados por el helicóptero «Pesca 2», de Gardacostas de Galicia. Los tres se encuentran en buen estado, han confirmado a FARO fuentes del sector. Más información

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