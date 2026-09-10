Guardia Civil

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VÍDEO | Detenidos tres hombres por su implicación en el tiroteo de Isla Cristina por un ajuste de cuentas entre clanes

La Guardia Civil ha detenido esta mañana a tres hombres por su presunta implicación en el tiroteo de Isla Cristina, en el que murieron tres personas, por un ajuste de cuenta entre clanes el pasado agosto. Las detenciones se han llevado a cabo en registros simultáneos realizados en Huelva capital con la participación de más de 80 agentes. A los detenidos se les imputan cuatro delitos de asesinato -cuenta como víctima también el nonato- y un delito de pertenencia a organización criminal. Más información