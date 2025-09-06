Este sábado ás 22:00, a TVG estrea a nova tempada de A miña gran cidade cun destino mariñeiro e moita retranca. Rianxo será o escenario do encontro sorpresa entre o cantante e presentador Bertín Osborne e a actriz Eva Iglesias, anfitrioa de luxo na súa vila natal. Durante unha hora, a galega terá o reto de convencer o andaluz de quedar na súa terra.
Tras unha xornada chea de xoubas, viño e humor, a química entre ambos é evidente. Pero a decisión final está nas mans de Bertín: quedar coa maleta no Rianxo de Eva ou volver a Sevilla. Con retranca, deixa a dúbida no aire: «Ti espera, a ver se non vou querer marchar directamente…». O desenlace, este noite ás 22:00 na TVG.