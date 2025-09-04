El precio del alquiler y el presupuesto de los inquilinos recortan distancia en algunas de las principales ciudades españolas

La plataforma europea de alquiler HousingAnywhere publica una nueva edición de su Barómetro de la brecha del alquiler, el cual revela un aumento interanual del 2,3% a nivel europeo para el segundo trimestre de 2025. Esto se traduce en un ligero incremento de 7€, pasando de 298€ a 305€ actualmente. El informe compara el precio máximo introducido por los usuarios de la plataforma con el precio real del alquiler de apartamentos amueblados en 25 ciudades europeas.

ES table Q2 2025 HousingAnywhere Rent Gap Monitor / HousingAnywhere

A principios de julio, HousingAnywhere señalaba que el precio del alquiler de apartamentos en Europa durante el segundo trimestre del año apenas creció un 0,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando así una estabilización del mercado que ha contribuido a contener el incremento de la brecha.

La bajada en el precio del alquiler y el aumento de los presupuestos propician la disminución de la brecha

En España, el precio del alquiler en las tres ciudades analizadas mostró una tendencia decreciente, registrando una bajada del 0,3% (1.595€) en Barcelona, del 0,7% (1.540€) en Madrid y una estabilización en Valencia, donde se mantuvo en 1.500€.

Por otro lado, los presupuestos que dedican los inquilinos al alquiler han subido notablemente en dos de las tres ciudades, siendo Madrid la ciudad española que manifestó un mayor incremento. Así, aquellos que buscaron alojamiento en la capital española, aumentaron 100€ su presupuesto, estando dispuestos a pagar hasta 1.400€. Valencia, por su parte, contó con un crecimiento del presupuesto de 70€, alcanzando los 1.100€. En el caso de Barcelona, lo mantuvieron en 1.500€.

Carlos Amigo, director regional de España en HousingAnywhere declara: “Este año, los inquilinos están destinando más presupuesto al alquiler que el anterior. El presupuesto máximo ha subido un 7.7% en Madrid y un 6.8% en Valencia, mientras que se ha mantenido igual en Barcelona. Las intensas subidas de precio de los últimos años, junto a la alta competencia por la fuerte demanda, pueden llevar a los inquilinos a subir su intención de gasto en alquiler. Por otro lado, el precio del alquiler se está mostrando más estable este año, facilitando una brecha menor en comparación con el presupuesto de los inquilinos”.

En Madrid y Valencia la brecha decrece 111€ y 70€, respectivamente, mientras Barcelona registra una caída de apenas 5€.

ES dots Q2 2025 HousingAnywhere Rent Gap Monitor / HousingAnywhere

Tan solo los inquilinos de 7 ciudades europeas ajustan sus presupuestos a los precios del mercado ante las subidas

A nivel europeo, todas las ciudades analizadas establecieron su presupuesto máximo para el alquiler por debajo del precio medio de mercado, y en algunas ciudades esta diferencia fue especialmente pronunciada: aquellos que buscaban apartamentos en Florencia redujeron sus presupuestos en un 22,5%, lo que se tradujo en 405€ menos. Les siguen a cierta distancia los que buscaron apartamento en Düsseldorf, que estuvieron dispuestos a pagar un 10% menos, lo que supuso 120€ menos que en el mismo periodo del año anterior.

En el lado contrario, se encuentra Ámsterdam, donde los inquilinos fueron los que más aumentaron el presupuesto destinado para el alquiler, concretamente en un 11,1%, llegando a los 2.000€ y Madrid, con un aumento del 7,7%.

Por último, los inquilinos de las ciudades de Stuttgart, Roma, Oporto, Colonia, Barcelona o Bolonia mantuvieron los mismos presupuestos para destinar al alquiler que en el mismo periodo del año pasado, pese a que el precio se incrementó notablemente en algunas de ellas. Stuttgart sufrió una subida del 15,5% en sus alquileres, incrementando así la brecha en 240€, que ahora se sitúa en 740€ y, Oporto reflejó una subida del 6,9% en alquileres, dejando una brecha de 350€. En contraposición, con la bajada del 4,8% del precio en Roma, la brecha también se vio reducida en 100€, y ahora es de 500€.

Acerca del Barómetro de la brecha del alquiler de HousingAnywhere del segundo trimestre de 2025

El Barómetro de la brecha del alquiler de HousingAnywhere compara el precio medio de alquiler de los apartamentos anunciados en HousingAnywhere (según su Índice Internacional de Alquileres) con el precio máximo medio establecido por los usuarios al filtrar durante su búsqueda de alquiler en la plataforma. Para la edición del segundo trimestre de 2025 del Barómetro de la brecha del alquiler, HousingAnywhere analizó 6,1 millones de búsquedas realizadas por más de 389.200 usuarios que buscaban alojamiento en 25 ciudades europeas durante los segundos trimestres de 2025 y 2024.

Estas son las 25 ciudades analizadas: Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Bolonia, Bruselas, Budapest, Colonia, Düsseldorf, Florencia, Fráncfort del Meno, Hamburgo, Lisboa, Madrid, Milán, Múnich, París, Oporto, Praga, Roma, Róterdam, Stuttgart, Turín, Valencia y Viena.

Acerca de HousingAnywhere

HousingAnywhere es la mayor plataforma europea de alquileres de media duración. La plataforma ayuda a sus usuarios a vivir donde ellos decidan, permitiéndoles alquilar su nuevo hogar de manera completamente online, fácil y segura. HousingAnywhere conecta a inquilinos con propietarios verificados y facilita pagos seguros en su plataforma para reservar alojamiento de manera digital. La compañía opera en más de 125 ciudades de Europa y EE.UU. y atiende principalmente a estudiantes y jóvenes profesionales de entre 18 y 35 años que alquilan alojamiento en el extranjero entre seis y doce meses.

Junto a la plataforma holandesa Kamernet y la francesa Studapart, HousingAnywhere representa tres marcas de rápido crecimiento. Los marketplaces de HousingAnywhere y Studapart generaron 60.000 reservas de alojamiento en 2024, mientras que Kamernet tuvo 80.000 suscriptores de pago en el mismo año. Con sede en Róterdam (Países Bajos), la empresa cuenta con 250 profesionales.