Oportunidad en A Coruña: piso reformado con ascensor en una ubicación inmejorable por 200.000 €

La ciudad de A Coruña, con su rica historia y ubicación privilegiada en el noroeste de España, ofrece una variedad de opciones residenciales que satisfacen las expectativas tanto de familias como de inversores. Presentamos aquí dos propuestas únicas, cada una con características distintivas que las hacen resaltar en el panorama inmobiliario local.

Piso reformado en el barrio de Cuatro Caminos, A Coruña por 200.000 euros

Salón de piso en venta en Catro Camiños, A Gaiteira, (A Coruña) / Tucasa.com

Ubicado en el corazón del vibrante barrio de Cuatro Caminos, este piso en venta se presenta como una oportunidad excepcional tanto para quienes buscan una nueva residencia como para aquellos interesados en una inversión estratégica. Esta propiedad se encuentra en la calle Rianxo y, gracias a su reciente reforma, combina un diseño moderno y funcional con la comodidad de una ubicación inigualable.

Con 70 m² útiles distribuidos de manera inteligente, la vivienda ofrece un amplio salón comedor donde la luz natural es protagonista, una cocina independiente equipada con electrodomésticos modernos, dos dormitorios acogedores y un baño completo con plato de ducha. La calidad está presente en cada rincón, destacando los suelos de tarima que ofrecen un ambiente cálido y acogedor, así como las ventanas oscilo batientes con rotura de puente térmico que proporcionan confort térmico y acústico durante todo el año.

Vivir en Cuatro Caminos significa estar a solo un corto paseo de lugares de interés clave como El Corte Inglés, la estación de autobuses y una variada oferta de servicios y comercios. Además, la proximidad al transporte público facilita la conexión con el resto de la ciudad, reduciendo enormemente el estrés del desplazamiento diario. La primera planta con ascensor en un edificio sin barreras arquitectónicas garantiza accesibilidad y una experiencia de vida cómoda, tanto para residentes jóvenes como para personas mayores.

Este piso representa una apuesta segura en el competitivo mercado inmobiliario de A Coruña, respaldado por la reconocida agencia VIPKEL CONSULTING SERVICES, cuyo prestigio se refleja en múltiples premios a la excelencia e innovación en el sector inmobiliario.

Puede conocer más detalles a través de este enlace de venta de piso en Catro Caminos, A Coruña o rellenando el formulario:

Amplio piso muy luminoso en zona avenida de Finisterre, A Coruña por 270.000 euros

Venta de piso con terraza en Avda. Finisterre (A Coruña) / Tucasa.com

En la siempre codiciada Avenida de Finisterre, se encuentra esta estupenda vivienda en venta, diseñada para ofrecer amplitud y comodidad en una localización insuperable. Localizada en la quinta planta, con una superficie construida de 115 m², es un espacio perfecto tanto para la vida familiar como para fines de inversión, orientado a quienes buscan un entorno bien conectado y lleno de vida.

Este apartamento dispone de cuatro dormitorios y dos baños, configurando un hogar espacioso y funcional que se adapta a las necesidades de una familia numerosa o de aquellos que valoran el espacio adicional para oficinas personales o espacios multiusos. Su luminosidad natural se ve potenciada por un balcón y una terraza, espacios que permiten disfrutar de agradables vistas urbanas y momentos al aire libre sin tener que salir de casa.

La inclusión de un garaje es un añadido evidente a la practicidad del inmueble, ofreciendo tranquilidad en el aparcamiento en una zona de alta demanda. Aunque la antigüedad y ciertos detalles como la certificación energética no están disponibles, las características generales de la vivienda aseguran un alto nivel de confort y habitabilidad.

El precio refleja tanto el valor del espacio como su atractiva localización en el distrito de Agra do Orzán.

Para más información sobre esta propiedad única en el mercado, puede visitar el siguiente enlace de venta de piso con terraza en A Coruña, Avenida de Finisterre y deja tus datos en el cuestionario siguiente:

Con estas opciones, queda demostrado que el mercado inmobiliario en A Coruña no solo proporciona alternativas variadas, sino que se adapta a las diferentes necesidades y expectativas de los adquirientes modernos. La combinación de ubicación, infraestructura y detalles de diseño aseguran que cada propiedad no solo sea un hogar, sino una inversión consciente en calidad de vida.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.