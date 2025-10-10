Éxito inmobiliario en pleno corazón de Santiago: la venta de la emblemática Sala Yago

En Vipkel Consulting Services celebramos un nuevo hito: hemos logrado la venta de la histórica Sala Yago, uno de los inmuebles más singulares y complejos del centro de Santiago de Compostela.

Este edificio, construido en 1906 como sede de Correos, reconvertido en cine en 1946 y posteriormente en teatro, llevaba cerrado desde 2007. Con más de 1.200 m2 construidos y una ubicación inmejorable en la rúa do Vilar, a escasos metros de la Catedral, se trata de un activo con un enorme valor histórico y cultural, pero también con gran complejidad para encontrar un comprador adecuado.

Gracias a nuestra red de contactos estratégicos, experiencia en operaciones de alto nivel y profundo conocimiento del sector inmobiliario, conseguimos cerrar con éxito esta transacción con la entidad cultural AISGE, que rehabilitará el inmueble y lo convertirá en un nuevo espacio cultural de referencia para la ciudad.

¿Por qué es un logro especial?

• Porque se trata de un inmueble complejo de vender, con características únicas que limitaban el perfil de comprador.

• Porque reafirma que en Vipkel no solo vendemos propiedades, sino que aportamos soluciones donde otros no encuentran salida.

• Porque demuestra que cuando un propietario confía en nosotros, ponemos todo nuestro conocimiento, equipo y contactos para conseguir el mejor resultado posible.

Gracias a esto podemos decir orgullosos que llevamos más de 507 operaciones cerradas con éxito este año 2025. Este éxito refleja la filosofía que aplicamos en cada operación: profesionalidad, estrategia y resultados. Da igual si tu propiedad ya está en venta sin éxito o si todavía no has dado el paso: en Vipkel sabemos cómo hacer que llegue al comprador adecuado.

La venta de la Sala Yago es una muestra real de lo que podemos hacer por ti. Si hemos logrado cerrar una de las operaciones más complejas del centro histórico de Santiago, imagina lo que podemos conseguir con tu propiedad.

