Oportunidad única en el casco antiguo de Santiago: historia, arte y ubicación de ensueño por 380.000 €

En el emblemático barrio del Casco Histórico de Santiago de Compostela, se encuentra una oferta excepcional que merece ser explorada por aquellos que buscan una propiedad cargada de historia, arte y un entorno privilegiado. Esta propiedad en venta aquí, que antaño fuera el hogar del renombrado artista Eugenio Granell, ofrece un relato arquitectónico único que fusiona lo antiguo con las comodidades modernas

Piso reformado y con vistas a la Catedral de Santiago

La propiedad, situada entre el histórico Mercado de Abastos y la mítica Catedral de Santiago, redefine el concepto de ubicación insuperable. La posibilidad de contemplar la majestuosidad de la catedral desde diversas estancias del inmueble es un privilegio reservado para pocos.

Consta de 257 metros cuadrados construidos distribuidos en varias alturas. Su arquitectura comprende un bajo comercial que proporciona oportunidades de inversión adicionales, junto con un sótano que se abre a un acogedor patio. La sección residencial, reformada en 2011 y actualizada eléctricamente en 2020, se extiende a lo largo de tres plantas de vivienda. Sus amplios espacios incluyen cuatro habitaciones, dos de ellas con balcón que permiten disfrutar del entorno urbano desde un refugio privado.

Una cocina completamente equipada y un baño completo aseguran que esta vivienda está preparada para ofrecer todas las comodidades necesarias. Si uno de los factores determinantes en tu decisión de compra es la financiación, la agencia responsable de la venta, ofrece la posibilidad de obtener hasta el 100% de financiación, un reflejo de su compromiso con la satisfacción del cliente a través de un proceso amigable y transparente.

Esta agencia, galardonada por su excelencia e innovación, no solo simplifica el proceso de compra, sino que también lo transforma en una experiencia altamente satisfactoria. Avalada por numerosos premios a nivel nacional y europeo, VIPKEL Consulting Services ha demostrado ser un líder en la transformación del sector inmobiliario.

