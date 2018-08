Valverde: "Yo no me descarto para la general"

El corredor español Alejandro Valverde (Movistar), dijo tras su "espectacular" victoria de este domingo en la segunda etapa de la Vuelta a la España 2018, una llegada en alto en Caminito del Rey (tercera categoría), que no se descarta para la clasificación general pero también que quiere "ir día a día" en la carrera.

"Hombre, yo no me descarto para nada, pero tampoco voy a decir que voy a la pelear por la clasificación general porque no es verdad. Hay que ir día a día", apuntó el murciano.

"No estoy mal pero decir que puedo ganar la Vuelta está muy lejano. No estoy mal pero Nairo (Quintana) tampoco está mal. Está bien. Lo que no voy a hacer es sufrir para ser octavo. Si me veo ahí seguiré pero si no me dejaré ir pensando en el Mundial", dijo.

Sí recordó que "Nairo es el líder" del Movistar y que si pelean "por ganar la Vuelta a España" trabajará para ello, pero que eso no le "va a impedir" a él "ir a por etapas".

Respecto a la victoria de hoy, "la número 12 de la temporada, cuatros de ellas en clasificaciones generales", ha dicho que le "encanta" haberla conseguido porque le encanta ganar en la Vuelta. "El Giro es muy bonito, el Tour es muy bonito, pero la Vuelta es más bonita aún. Soy español y me gusta ganar en la Vuelta", dijo.

Valverde cree que "el descanso y el entrenamiento" que ha llevado a cabo para preparar la Vuelta le "ha sacado el sufrimiento del Tour", en el que no tuvo "las piernas" que quería.

Valverde cree que la victoria de hoy le "da mucha tranquilidad" a él y "al equipo", y relató que viendo que se iban quedando otros rivales importantes, sabía que "el hombre a vigilar era (Michael) Kwiat(kovski)". "Después de alcanzar a (Laurens) de Plus le he dejado pasar para rebasarle luego en la meta", explicó.

El murciano, por otro lado, se mostró "sorprendido" por la cantidad de corredores que perdieron tiempo en "una subida que no era de dureza para eso". Aunque admitió que "el calor -con sol y temperaturas por encima de los 30 grados- ha hecho mucho daño y la velocidad también".