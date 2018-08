Así fue el final de la etapa:

La caída y la locura

El francésfue el vencedor de lade La Vuelta , entre Huércal-Overa y San Javier, con un recorrido llano de 155,7 kilómetros, en la que su compatriota Rudy Molard (Groipama FDJ) mantuvo el maillot de líder. Bouhanni ganó la partida al sprint al holandés(Lotto Jumbo) y al italiano(Quick Step).El francés,Surgió una nueva etapa, y los nervios.afectó al campeón europeo de crono(Lotto-Soudal) y otros corredores, se produjo un corte en el pelotón y a partir de ese momento la locura.y le tocó perseguir a bloque con 4 compañeros, Pinot se despistó y quedó rezagado. Dos hombres fuertes de la general alertó al personal y se formó delante un grupo de 50 que se iba a jugar la etapa.Una persecución estéril para Kelderman, pues el Quick Step puso en marcha el esprint y otros equipos tiraban para alejar al holandés que fue cuarto el año pasado en Madrid. El campeón de Europa, Matteo Trentin (Mitchelton) saltó de lejos para sorprender, pero Bouhanni, que le seguía la rueda, contestó con una potencia descomunal que ya le llevó a su sexto triunfo del año y tercero en la Vuelta.Triunfo especial, primero del año en el, y teniendo en cuenta que una caída en el Tour de Yorkshire le pudo costar la vida. Un traumatismo craneoencefálico le dejó afectada la vista, pero su constancia le permitió volver al primer nivel. Indignado por las "tonterías" que le tachan de hombre polémico, bajó la guardia para sentirse, por fin, "feliz por volver a ganar en la Vuelta cuatro años después".Este viernes, la séptima etapa de La Vuelta se disputará entre Puerto Lumbreras y Pozo Alcón, de 185,7 kilómetros.