La Corporación coruñesa celebra la última sesión del mandato

El pleno del Concello se reunió esta mañana por última vez en este mandato para una sesión de trámite en la que únicamente se aprobaron las actas de plenos anteriores. El alcalde en funciones, Xulio Ferreiro, aprovechó la ocasión para despedirse del resto de la Corporación y para agradecer su labor a todos los concejales, así como a los funcionarios y los medios de comunicación.

Al término de la sesión, los concejales departieron unos minutos para despedir a aquellos que no repetirán tras la constitución de la próxima Corporación el sábado y se hicieron una fotografía de grupo en el salón de plenos. Xulio Ferreiro informó de que en el pleno de investidura no se podrá acceder por la escalera principal del Palacio Municipal debido a que no terminaron a tiempo las obras de sustitución de la vidriera que contenía un escudo franquista.