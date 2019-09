Polémica por supuesta ayuda a Roglic tras su caída en una etapa que gana Cavagna

El francés Remi Cavagna (Deceuninck Quick Step), rodador debutante en la Vuelta habitual en las fugas, conquistó en Toledo su primera victoria en una grande, en una jornada marcada por la polémica, al ordenar los jueces reagrupar la carrera cuando el líder Primoz Roglic iba cortado por una montonera a 66 kilómetros de meta que trató de aprovechar el Movistar.



Cavagna, de 24 años, fue el más fuerte y ambicioso entre los 11 protagonistas de la decimonovena etapa que unió Ávila y Toledo a través de 165,5 kilómetros. Atacó a 10 de meta ante el acoso del pelotón de favoritos y aguantó la subida final a la ciudad imperial, donde llevó brazos en alto 3h.43.34, a una media de 44,3 Kms/hora.





Caída y polémica

Cavagna obtiene premio

Cuarta victoria para el Deceuninck en la Vuelta y la número 61 de la temporada, lograda a base fuerza y ambición por el ciclista de Clermond Ferrand, quien llegó a meta con 5 segundos de adelanto sobre el irlandés Sam Bennett (Bora) y sobre dos compañeros de su escuadra, el checo Stybar y el belga Gilbert., picando hacia arriba, pero el campeón del Mundo solo fue quinto.Día de sustos, caídas y polémica que no se reflejó finalmente en la general.y posteriormente esperado por orden de los jueces de la UCI, mantuvo la roja la víspera del último combate de montaña en la sierra de Ávila con meta en la Plataforma de Gredos., los inquilinos del podio. Supermán López, portador del maillot blanco a 4.17 y el joven esloveno Tadej Pogacar a 4.49.Marchaba la etapa por los cauces normales con los 11 aventureros bien avenidos para disputarse entre ellos la victoria en Toledo cuando a 66 de meta unos 20 corredores aterrizaron en el asfalto, entre el líder Roglic y Supermán López.En ese momento Movistar, que se salvó del accidente,, "una estrategia preparada en aquella zona", según explicó en plena carrera el director del equipo, José Luis Arrieta.La maniobra distanció en más de 1 minuto a López y Roglic, que se dejaban el alma por enlazar con los rivales de la general, en apuros muy serios. En un tramo abierto, de enormes rectas y viento de costado, el Movistar volaba con Marc Soler, José Joaquín Rojas y Nelson Oliveira haciendo de locomotora para, incrustado y llevado en carroza.Llegó la polémica. Los comisarios de carrera dieron la orden de esperar a los afectados y reagrupar el pelotón principal. Incluso, se quejaba Arrieta, los jueces de la UCI permitieron el "trascoche" a los ilustres afectados para remolcarlos hasta el grupo.y su director la voz. Indignación."Al parecer la UCI ha permitido hacer "trascoche". Nosotros hemos sufrido esas situaciones con Valverde en el Tour y no ha esperado nadie. Teníamos pensada esa estrategia en esa zona, por eso hemos tirado. Si la UCI decide quien gana las carreras...."La decisión del Movistar molestó especialmente a 'Supermán' López, que calificó de, los que siempre hacen "ese tipo de maniobras".En el kilómetro 114 Roglic y Supermán ya lucían la roja y el maillot blanco en el grupo principal. Todo quedó en un susto, pero ya había comenzado un viejo debate. Esperar o no esperar, he ahí el dilema.La etapa se enrareció camino de Toledo. Tony Martin ya se había retirado de la Vuelta y el viento aportó tensión. El Bora provocó un corte camino de Torrijos que, de nuevo en situación comprometida. Esta vez sin intervención de los jueces el esloveno regresó a la zona de la alta jerarquía.Por delante la fuga tenía 1.30 minutos a 25 kilómetros de meta, momento en el que Remi Cavagna decidió de abandonar el papel de fugitivo habitual para conocer el podio de la Vuelta. Soltó un órdago desde lejos, abrió hueco y, la morada del 'Águila', el gran Federico Martín Bahamontes.Cavagna triunfó. Gran debut en la Vuelta para un rodador y contrarrelojista de no muchos laureles, los últimos en A Través de Flandes (2018) y una etapa este año en la Vuelta a California. En Toledo se pasó por podio y vio de cerca a Bahamontes, el ganador pionero del ciclismo español en elhace 'solo' 60 años. Un premio extra para el galo.Este sábado se disputa la vigésima etapa entre Arenas de San Pedro y la Plataforma de Gredos , con un recorrido de 190,4 kilómetros....6 puertos...Pedro Bernardo (1a), Serranillos (2a), Alto de Navatalgordo (2a), Puerto de Chía (3a), Puerto de Peña Negra (1a) y ascenso a meta después de 9,8 kms al 3,8 por ciento.