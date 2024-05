La electrónica, el pop y el rock se dan la mano en O Gozo Festival

Queens Of The Stone Age. Los americanos vienen a presentar su último disco “In Times New Roman”. Sus lanzamientos han dejado atrás el stoner, para acercarse a terrenos más contemplativos, pero Josh Homme y sus huestes siguen siendo una apisonadora en directo. Su rock alternativo de bellas melodías y contundentes guitarras podrá disfrutarse el 18 de junio en el Coliseum de A Coruña.