Alfonso Jiménez y David Fermiñán

Yo soy Zamorano en mis orígenes. Mi infancia y adolescencia las disfruté en Zamora, mis primeras experiencias como emprendedor las tuve en tierras zamoranas. Amo esa provincia y después de todo lo que ha pasado con la Sierra de la Culebra y con mi empresa con los incendios de 2022 en la Sierra y de 2023 de Cascajares ha hecho que me una aún más a esa fantástica tierra. El proyecto de repoblar una pequeña parte de la sierra de la Culebra me motiva mucho como símbolo de devolver a la tierra que me vio nacer como persona y como empresario. Que Zamora me premie es un gran orgullo y satisfacción.

Alfonso Jiménez

CASCAJARES nació en Granja de Moreruela, a pocos metros del monasterio de Santa María de Moreruela. Yo era un niño inquieto y el pequeño de una familia de 10 hijos que criaba sus capones para consumo familiar y, de paso, vendía algunos en ciertos restaurantes. Cuando cumplí 19 años el corazón pudo más que la cabeza y críe 1000 capones, esto era 10 veces más de la venta que tenía. Pronto me di cuenta que tenía un problema, ya que la producción era desproporcionada respecto a la venta y que no tardando me arruinaría, ya que no tenía recursos económicos para criar tantos capones. Cuando la ruina era inevitable, decidí meterlos en conserva imitando a los productores de pato en Francia. Aquello me salvó, ya que tuve que dejar de alimentar a dichos animales y conseguí rápidamente llegar a nuevos clientes. Aquello fue el germen de lo que hoy es la empresa de mi vida.