Tecnología que ayuda: creando un mundo solidario

Guillermo nos cuenta que la emoción de ver que un diseño que antes no había existido es una realidad, es una gran sensación. Y todo es gracias a la tecnología, al equipo y a la empatía como base de la tecnología. Y eso es lo más emocionante de este proceso. “Las primeras personas a las que pudimos ayudar me contaban lo que iban a hacer gracias a estas prótesis, como llevar comida a la mesa donde comen sus hijos o coger una bicicleta. Pero ¿Cómo no voy a seguir con esto?”. Este trabajo no sólo consiste en el equipo técnico de Madrid, sino en miles de personas que están en más de 55 países, añade Guillermo, al que acompañan otras diez personas en la oficina de Madrid.